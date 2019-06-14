لابا كودجو: مبهور بما شاهدته في العين الإماراتي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:32 ص
أميرة فطيم
Advertisements
Advertisements
أبدى المهاجم التوجولي لابا كودجو المنتقل حديثاً إلى صفوف العين الإماراتي سعادته بالانتقال إلى أحد أفضل أندية العالم من نهضة بركان المغربي.
وقال لابا كودجو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "العين أحد أفضل أندية العالم، وتأكد هذا الأمر عملياً في بطولة كأس العالم للأندية 2018".
وبالحديث عن الاحتراف الأوروبي قال: "كل لاعب يأمل في تحقيق الإنجازات والبطولات وتقديم مسيرة جيدة، ليس بالضروري أن يكون ذلك في أوروبا".
وأضاف لابا كودجو: "الإمارات وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور لم تصل إليها الكثير من دول أوروبا.. اندهشت من المنشآت في نادي العين، وأتطلع لأن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العريق، وأن أساهم في تحقيق الألقاب".
وكان العين قد نجح في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات العام الماضي، ليخسر أمام ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي بنتيجة 1-4، ويحصد الميدالية الفضية.
Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان لابا كودجو صفقات العين العين الاماراتي اخبار الرياضة
- العين الإماراتي العربي الـ"13" في مونديال الأندية (تقرير)
- صور مباراة العين الإماراتي وويلينجتون النيوزيلندي في كأس العالم للأندية
- بعد تأهل العين للنهائي.. تعرف على أبرز الانجازات العربية في تاريخ مونديال الأندية
- بالأرقام .. ماذا قدم حسين الشحات في كأس العالم للأندية ؟
- الأندية الإسبانية تعزز صدارتها في التتويج بكأس العالم للأندية
- العين رابع فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج بـ"فضية" مونديال الأندية
- العين الإماراتي يزاحم الأهلي والزمالك على صفقة الموسم
- الكشف عن موعد إعلان العين الإماراتي عن صفقة الموسم
- عاجل.. العين الإماراتي يصدم الأهلي والزمالك ويضم لابا كودجو رسميا