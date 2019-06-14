أسعار الذهب تصعد 13 دولارًا وتسجل أعلى مستوياتها في 14 شهرًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لأعلى مستوى في 14 شهر لتربح ما يزيد عن 13 دولار وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.





وتأتي مكاسب الذهب وسط حالة عدم يقين تجاري، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة التكهنات المتعلقة بخفض معدل الفائدة الأمريكية.





وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 1 بالمئة أو ما يعادل 13.60 دولار إلى 1357.30 دولار للأوقية.





وفيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمئة أو ما يعادل 11.41 دولار عند 1353.72 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.034.





واتجهت التعاملات نحو الذهب بعد تعرض ناقلتان للنفط إلى هجوم في خليج عمان أمس، ووجهت الولايات المتحدة اتهامات لإيران بأنها المسئولة عن الحادث.





وعلى الصعيد التجاري، طالبت أمس نحو 600 شركة أمريكية الرئيس دونالد ترامب بحل النزاع التجاري الراهن، قائلين إنه يضر الأعمال والمستثمر الأمريكي على السواء.





وفي سياق منصل أظهرت بيانات اقتصادية أمس زيادة طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أسابيع وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الجاري إلى 222 ألف طلب.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة ومخزونات الأعمال في الولايات المتحدة.