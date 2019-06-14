رئيس جامعة القناة: المدينة الجامعية تفتح أبوابها للطلاب أثناء التدريب الصيفي



كما تفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات داخل كليتي التجارة والآداب وصرح الدكتور احمد زكى عميد كليه التجارة انه يؤدي بالكلية طلاب الفرقة الاولي امتحان ماده" أصول العلوم السياسية " علي أن تنتهي امتحانات الفرقة الأولي يوم الاثنين القادم.



وعن كليه الآداب والعلوم الانسانيه فقد يؤدي طلاب الفرقه الأولي بالفترة الصباحية والفرقة الثالثة بالفترة النسائية وصرح الدكتور عادل السعدني أن يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يونيه يعقد آخر امتحان بالكلية.



هذا واستكمل الدكتور طارق راشد جولته الامتحانيه بمتابعه لجان كليه الألسن حيث يؤدي طلاب الفرقه الثالثة وعددهم ٢٨٠ طالب وطالبة يمثلون خمسه أقسام الكلية ومن داخل لجان الطب الأسنان والتمريض والعلوم تفقد رئيس الجامعة الامتحانات حيث يؤدي اليوم طلاب الفرقة الأولي بالكليات الثلاث علي أن تنتهي امتحانات كليه التمريض يوم الخميس القادم.



وفي كليه العلوم اجاب الدكتور طارق رحمي علي استفسارات الطلاب حول توفير الإقامة بالمدينة الجامعية أثناء فتره التدريب الصيفي؛ معلنًا أن المدينة تفتح أبوابها للطلاب خلال هذه الفترة مع ضرورة تقديم طلب تعتمده الكلية.



وكان الدكتور طارق راشد قد قام بجولة بكلية الهندسة وكان في استقباله الدكتور ايهاب لطفي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والذي أكد أن طلاب الفرقة الثالثة بأقسامها المختلفة يؤدون الامتحانات داخل ١٣ لجنه وعددهم ٢٨٠ طالب وطالبة هذا ويؤدي طلاب قسم العملية امتحانات ماده"تصميمات تنفيذيه"التي تستغرق أكثر من ٨ ساعات متواصلة.