عمان: أرسلنا سفينتين للمساعدة في الإنقاذ بعد الهجوم على ناقلات النفط

أعلنت سلطنة عمان، أنها أرسلت سفينتي إنقاذ تابعتين لقواتها البحرية وطائرة استطلاع بحري لسلاحها الجوي إلى المنطقة قبالة سواحلها التي استهدفت فيها أمس ناقلتان من قبل جهة مجهولة.





وذكر مركز الأمن البحري العماني في بيان نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطنة اتخذت هذه الخطوة تلبية لنداءات الاستغاثة من الناقلتين المستهدفتين أمس، وللتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.



