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أنغام تفاجئ دينا الشربيني بمداخلة على الهواء مع إنجي علي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:18 ص
أنغام تفاجئ دينا الشربيني بمداخلة على الهواء مع إنجي علي
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الفجر الفني
 
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في مداخله هاتفية، في برنامج "أسرار النجوم" لمطربة مصر الأولى والوطن العربي "أنغام" تقدمت أنغام بالتهئنه لدينا الشربينى بنجاح مسلسل زي الشمس.


كما قدمت التهنئه لأحمد السعدنى وريهام عبدالغفور وأحمد داود على نجاحهم فى مسلسل "زي الشمس"، وتقدمت أيضاً بالتهنئه لأبن أختها الطفل ياسين أمير الذى تألق فى دور يوسف فى مسلسل  "زي الشمس".

وتحدثت أنغام أنها قامت بتوصيل ياسين أول يوم تصوير بمنطقه المعادى وغلب عليها النوم فى سيارتها فى يوم تصوير لمده ساعتين وتحدثت أنجى على ودينا الشربينى عن نجاحات أنغام الكبيرة وتقدمت أنغام بدعوه دينا الشربينى وأنحى على لحفلها القادم.
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