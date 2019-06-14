أنغام تفاجئ دينا الشربيني بمداخلة على الهواء مع إنجي علي

في مداخله هاتفية، في برنامج "أسرار النجوم" لمطربة مصر الأولى والوطن العربي "أنغام" تقدمت أنغام بالتهئنه لدينا الشربينى بنجاح مسلسل زي الشمس.









كما قدمت التهنئه لأحمد السعدنى وريهام عبدالغفور وأحمد داود على نجاحهم فى مسلسل "زي الشمس"، وتقدمت أيضاً بالتهنئه لأبن أختها الطفل ياسين أمير الذى تألق فى دور يوسف فى مسلسل "زي الشمس".



