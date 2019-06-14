بانوراما وطنية لـ الحجار على "المكشوف" والعلم المصري يجمل الأوبرا

صورة تدعو للفخر وتبعث السعادة فى النفوس رصدتها النجوم فى سماء الاوبرا وتمثلت فى عدد جماهيرى ضخم احتشد فى المسرح المكشوف لحضور حفل النجم على الحجار الذى نافسها فى التالق والالتماع حيث عبر الحضور عن قدرته على انتقاء الفنون الراقية والسعى الى تذوقها .









فمن تتر مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري، التي بدا بها الحفل وحتى ختامه بـ بانوراما وطنية ضمت عدد من أشهر المؤلفات الحماسية التى تفاعل معها الحضور ملوحاً بالعلم المصري، قدم الحجار بصوته الدافئ المميز وبمشاعره الصادقة باعتباره احد ايقونات الطرب المعاصرين نخبة من اعماله التى تحمل فى مضمونها الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية كان منها غوايش ، زى الهوا ، مسالة مبدا ، عارفة ، على قد ما حبينا ، العروسة ، فى قلب الليل ، الليل واخره ، تجيش نعيش ، المال والبنون ، الزين والزينة ، لو تعرفى ، ريشة ، بدور عليكى ، ابو الريش ، انا كنت عيدك ، من غير ما تتكلمى ، بحبك وانطلق عصفور وانت المدد.