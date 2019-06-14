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الأزهر: المدارس الصيفية بالمساجد الجامعة خطوة جيدة لحماية النشئ

الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:15 ص
الأزهر: المدارس الصيفية بالمساجد الجامعة خطوة جيدة لحماية النشئ
الدكتور أدهم تمام
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أدهم تمام، أحد علماء الأزهر الشريف، إن وزارة الأوقاف اطلقت مبادرة المدارس الصيفية بالمساجد الجامعة لتحصين الشباب من الأفكار الهدامة، وذلك تحت اشراف الأزهر الشريف.

وأشار "تمام"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنها خطوة جيدة من وزارة الأوقاف، ويعيد للمسجد أحد أدواره الأساسية، حيث أن دور المسجد ليس الصلاة فقط، بل دور توعوي وارشادي واجتماعي.

وأضاف أن الأئمة الذين سيتواصلون مع حضور المدرسة الصيفية، تم تدريبهم على كيفية التواصل مع النشىء، معقبا: "سيكونون أئمة ليسوا عاديين".
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