روسيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على الاستغناء عن الدولار في التعاملات بينهما
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:13 ص
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اتفقت روسيا والاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار في ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى الروبل واليورو، وفقا لما كشفه مسؤول روسي لصحيفة "آر بي كا" الروسية.
وقال أندريه لافروف الناطق الرسمي باسم وزير المالية الروسي، إن الوزير اتفق مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفوفيتش، على ذلك، مشيرا إلى المجموعة ستبحث أيضا تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا.
وأضاف المسؤول، أن الجانبين شددا على أهمية استخدام العملات الوطنية في تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر، التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في روسيا والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن حصة التعاملات بالروبل في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 8.3% فقط، فيما تشكل حصة اليورو 34.3%، أما الحصة الأكبر فتعود للدولار (54%)، ويرجع ذلك بشكل أساسي كون إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار.
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