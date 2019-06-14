وزير الثقافة تصدر قرارا بإدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قرارا بإدراج مئتان وسبعة فيلم فى سجل التراث القومى للسينما المصرية باعتبارها تمثل توثيق لذاكرة وتاريخ الوطن وذلك من خلال المركز القومى للسينما الذى يصدر شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الافلام المدرجة وتوثيقها وفقا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية المعمول بها فى مصر مع التزامه بصون الوسيط المسجل عليه كل فيلم مع احتفاظه بالحق فى نسخه رقمياً واستخدامه فى كافة الاغراض الثقافية.





من جانبها قالت "عبد الدايم" إن مصر ثاني دولة في العالم تدخلها صناعة ولذلك تمتلك تراثًا عظيما لعب دورا بارزا في تصدرها المشهد الثقافي إقليمياً ودولياً، وأضافت أن فن السينما يعد أحد الروافد الهامة التي كونت جزء من ملامح الهوية العربية ، مؤكدة أن القرار يهدف الى حماية وحفظ ايقونات التراث السينمائى العريق.