"النقل": إضافة عربات مكيفة على قطاري الإسكندرية-الفيوم والعكس اعتبارا من الغد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إضافة عربات مكيفة على قطاري الإسكندرية الفيوم، والعكس اعتبارا من غد السبت، على أن يقوم القطار رقم ١٩٦ سياحي الإسكندرية الفيوم من محطة الإسكندرية الساعة ١٥.٤٥ ليصل الفيوم الساعة ٢١.٣٠ بذات اليوم بجدوله الحالي.





واعتبارا من يوم السبت، يقوم القطار رقم ١١٠٩ سياحي الفيوم الإسكندرية من الفيوم الساعة ٥.٥٠ صباحا ليصل الإسكندرية الساعة ١١.٣٥ ذات اليوم بجدوله.

على أن يتكون القطار من ١١ عربة تشمل عدد عربة توليد قوى وعدد ٢ عربة ثانية مكيفة بالإضافة إلى عدد ٨ عربات مميزة لخدمة أهالى الفيوم.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة النقل، بتقديم كافة التسهيلات لتنقلات ركاب الفيوم، وتحسين الخدمة المقدمة وبناء على طلب محافظ الفيوم لتلبية رغبة أهالي الفيوم خلال زيارة وزير النقل لمحافظة الفيوم منذ عدة أيام.



