"عملة تنظيم الحمدين".. قطر تحولت بعد المقاطعة العربية إلى مجرد منفذ للأوامر الإيرانية

تخبط شديد يظهر فى سياسات تنظيم الحمدين بعد أن أصبح فقط منفذ لأوامر أنقرة وطهران خاصة منذ إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب ففى الوقت الذى تسعى فيه الدوحة لشراء مزيد من صفقات السلاح التى لا طائل منها لمجرد شراء الذمم فى الخارج.





وفى هذا الإطار قناة "مباشر قطر" يكشف السياسات القطرية المتخبطة، واستغلال ثروات الدوحة من قبل تركيا وإيران.





وبحسب التقرير، فإن النظام القطرى يواصل تخبطه دون أن يدرك العواقب الوخيمة لهذه السياسات الخاطئة التى ينتهجها على الأصعدة كافة، وبممارساته يؤكد أنه لا يزال يسير على النهج الذى رسمه له الحليف التركى وملالى إيران، حيث تستغل أنقرة وطهران الوضع المتأزم الذى تعيشه الدوحة اليوم لاستنزاف موارد وثروات قطر.





كما أشار التقرير إلى أن المقاطعة العربية طالت آثارها القطاعات كافة، حيث لا يزال الاقتصاد القطرى يواصل خسائره، والدبلوماسية القطرية باتت منبوذة فى كثير من العواصم.



