منتخب مصر يتراجع فى تصنيف الفيفا قبل أمم افريقيا 2019

تراجع المنتخب الوطني المصري من جديد في تصنيف الفيفا، الصادر اليوم، الجمعة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 58 عالمياً.

ويحتل منتخب مصر المركز الثامن فى قائمة المنتخبات الأفريقية بتصنيف الفيفا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وحافظت السنغال فى صدارة قائمة منتخبات افريقيا بتصنيف الفيفا بعدما تقدمت مركزاً على الصعيد العالمى حيث تحتل المركز الـ 22 عالمياً، وتقدم منتخب تونس "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 25 عالمياً والثانى أفريقياً بينما تراجع منتخب نيجيريا "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 45 عالمياً والثالث افريقياً، بينما جاء منتخب المغرب في المركز الـ 47 عالمياً والرابع افريقياً بعدما تراجع "مركزين" في تصنيف الفيفا، واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الخامس على صعيد المنتخبات الافريقية، بعدما تراجع "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 49 عالمياً.