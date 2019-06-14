رسميا.. الفيحاء يضم مهند فلاته لمدة موسمين

انتهت إدارة نادي الفيحاء السعودي من إجراءات انتقال مهند فلاتة لاعب نادي الهلال السابق، بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.





وأعرب سعود الشلهوب رئيس مجلس إدارة الفيحاء، عن شكره لمسؤولي نادي الهلال على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب بشكل نهائي.





وأوضح فلاتة أنه فضل التوقيع للفيحاء من بين عدة عروض تلقاها من أندية أخرى، وذلك نظير ما وجده من تعامل مميز من قبل إدارة الفيحاء خلال الموسم الماضي.





وكان فلاتة (23 سنة) انضم لنادي الفيحاء الموسم الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة.