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علي الحجار يشعل دار الأوبرا بأجمل أغانيه

الجمعة 14/يونيو/2019 - 10:05 ص
علي الحجار يشعل دار الأوبرا بأجمل أغانيه
علي الحجار
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الفجر الفني
 
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أحيا النجم على الحجار حفل غنائى كبيرداخل دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف ضمن سهرات المهرجان الصيفى.

 
الحجار قدم عدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره منها اغنية "مسألة مبدأ" و"زي الهوا" و"عارفة" و"الليل وآخره" و"قالوا زمان" و"تجيش نعيش ورفعت الحفل شعار كامل العدد .
 

وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاحا كبيرا. 
 
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