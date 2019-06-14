وزير: باكستان تريد حل جميع القضايا مع الهند من خلال الحوار

صرح وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فؤاد شودري، بأن باكستان ترغب في السلام في المنطقة وترغب في حل جميع القضايا مع الهند من خلال الحوار.





وفي حديثه إلى وسائل الإعلام أمام مبنى البرلمان في إسلام أباد، اليوم الجمعة، قال "فؤاد"، إن باكستان كانت دائمًا تقود المحادثات مع الهند.





وأضاف الوزير، أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لا يستجيب بشكل إيجابي لعرض باكستان بالحوار، فهو معرض للخطر أمام العالم، وسيضر الهند أيضًا.





وحسب إذاعة باكستان، أوضح "فواد"، أن شعبي باكستان والهند مهتمين بالسلام في المنطقة.





وأشار إلى اجتماع رئيس الوزراء عمران خان، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شانجهاى للتعاون الحالية فى بيشكيك، قائلًا، إن البلدين لديهما الكثير من الفرص للتعاون فى العلوم والتكنولوجيا.