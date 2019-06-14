ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوفنتوس يقترب من الإعلان الرسمي عن خليفة "أليجري"

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:56 ص
يوفنتوس يقترب من الإعلان الرسمي عن خليفة أليجري
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

اقترب مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، من الإعلان بشكل رسمي عن إسناد المهمة الفنية للإيطالي ماوريسيو ساري ليقود الفريق خلفا لـ"أليجري".


وكشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تطور جديد في المفاوضات بين يوفنتوس وتشيلسي من أجل رحيل المدرب الإيطالي عن البلوز.


وأفادت الشبكة الشهيرة أن الناديين قد توصلا لاتفاق حول عقد المدرب الإيطالي، وفسخه للانتقال إلى تورينو وتدريب بطل الكالتشيو، ويوجد في عقد "ساري" مع تشيلسي شرطًا جزائيًا يجب دفعه بقيمة 5.5 مليون يورو، من أي نادِ يرغب في التعاقد مع هذا المدرب.

  

وكان يوفنتوس قد أنهى مهمة أليجري مع الفريق منذ أيام بعد فشله في قيادة البيانكونيري في الفوز بدوري الأبطال والخروج من الدور ربع النهائي على يد أياكس.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
x
20:00
مالي