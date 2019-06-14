أزمة صحية تجبر ماردونا على الرحيل من دورادوس المكسيكي

تخلى دييجو مارادونا أمس الخميس عن منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سيناولا الموجود في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم،وذلك لأسباب صحية، حدثت له مؤخراً .





حيث صرح المحامي الخاص بماردونا ماتياس مورلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن :"دييجو مارادونا لم يستمر في منصب المدير الفني لدورادوس. لانه سيخضع لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة وبناء على نصيحة الأطباء، سيخصص وقته لرعاية صحته"





وقال رئيس النادي المكسيكي تونو نونيز عبر تويتر: ة "ماردونا! أبواب فريق دورادوس دائما مفتوحة لك. الأولوية لصحتك، هنا بيتك وسوف يظل كذلك ياصديقي."





وكان مارادونا، نجم المنتخب الأرجنتيني السابق المتوج معه بلقب كأس العالم 1986، قد بدأ عمله مع الفريق المكسيكي في سبتمبر الماضي ونجح في الارتقاء بالفريق من قاع جدول دوري الدرجة الثانية حتى قاده للملحق الفاصل، إلى أن الفريق أخفق في الصعود لدوري الدرجة الأولى عبر الملحق.





وذكر الحساب الرسمي لنادي دورادوس عبر على تويتر "معا فاجأنا العالم. وأثبتنا أن كرة القدم تعتمد بشكل كبير على الحماس والتفاني."









كما يعانى دييجو مارادونا كثيرا من مشكلات صحية، وقد خضع لعملية جراحية في الارجنتين في يناير الماضي بسبب وعكة صحية.