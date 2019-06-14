فرقة آرتى نوبة تقدم سهرة فلكلور الجنوب فى العجوزة

تستعد فرقة آرتى نوبة لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب، عبر سهرة فلكلور جنوبى على مسرح كايرو جزا فى العجوزة، وذلك فى تمام العاشرة مساء غد السبت.







