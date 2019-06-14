سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 في مصر بالبنوك
الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:10 ص
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استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 14-6-2019 وذلك بعدما شهد سعر الريال السعودى حالة من التراجع مقابل الجنيه جاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي:
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
|سعر الريال السعودى في البنوك اليوم
|سعر شراء الريال السعودي
|سعر بيع الريال السعودى
|البنك المركزى المصري
|4.4592
|4.4864
|البنك الاهلى
|4.45
|4.4879
|بنك القاهرة
|4.4558
|4.4879
|بنك الاسكندرية
|4.42384
|4.47988
|البنك التجارى الدولى
|4.435
|4.48
|بنك أبو ظبي الاسلامى
|4.4610
|4.4932
|البنك العربي الافريقي
|4.4531
|4.4799
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