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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 في مصر بالبنوك

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:10 ص
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 في مصر بالبنوك
سعر الريال السعودى امام الجنيه
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استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 14-6-2019 وذلك بعدما شهد سعر الريال السعودى حالة من التراجع مقابل الجنيه جاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنوك اليومسعر شراء الريال السعودي سعر بيع الريال السعودى 
البنك المركزى المصري4.45924.4864
البنك الاهلى4.454.4879
بنك القاهرة4.45584.4879
بنك الاسكندرية 4.423844.47988
البنك التجارى الدولى4.4354.48
بنك أبو ظبي الاسلامى 4.46104.4932
البنك العربي الافريقي 4.45314.4799
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