سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 في مصر بالبنوك

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 14-6-2019 وذلك بعدما شهد سعر الريال السعودى حالة من التراجع مقابل الجنيه جاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي:





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع