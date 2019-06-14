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الصين تتعهد بتطوير العلاقات مع إيران

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:27 ص
الصين تتعهد بتطوير العلاقات مع إيران
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مـحــمد حســــــــــين
 
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التقى الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، في قمة في قيرغيزستان، وأكد من جديد استعداد بكين لتطوير العلاقات مع البلاد.

وتعهد الزعيم الصيني بتطوير العلاقة مع إيران بغض النظر عن كيفية تغير الوضع، عندما التقى بـ"روحاني" على انفراد في قمة منظمة شانجهاي للتعاون في بيشكيك.

وقد قال لوكالة أنباء "تاس "،مؤخرًا، إن واشنطن تمارس "ضغوطًا شديدة" على إيران وأن "الوضع يبعث على القلق".

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