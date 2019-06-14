عاجل.. أول أزمة لإدين هازارد في ريال مدريد
الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:25 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
نشبت أزمة لإدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد ساعات من إعلان انضمامه إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشف موقع "جول" عن منافسة على الرقم 10 بين هازارد الذي اعتاد ارتدائه مع تشلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا والكرواتي لوكا مودريتش الذي يحمل القميص ذاته في الفريق الملكي ومنتخب بلاده.
وقدم فريق ريال مدريد إدين هازارد في صفقة انتقال بقيمة 112 مليون دولار أمريكي مما وضع حدا لتكهنات استمرت عدة أشهر.
وقال هازارد: "تواصلت مع مودريتش عبر ماتيو كوفاتش لاعب ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي وسألته مازحًا ما إذا كان يمكنه أن يترك لي الرقم 10 فرفض وقال ابحث لنفسك عن رقم آخر".
وقدم ريال مدريد الجديد هازارد وكان من اللافت أن قميصه لم يحمل أي رقم، في إشارة على أن النادي لم يستقر بعد على الرقم الذي سيحمله قميص هازارد وسط تكهنات عن احتمالية ارتداء رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق.
Advertisements
المزيد عن: هازارد صفقات ريال مدريد ريال مدريد تشيلسي ادين هازارد اخبار الرياضة
- ريال مدريد يحدد سعر محمد صلاح
- ريال مدريد يحدد رقم قميص محمد صلاح
- لقطة نيمار ومودريتش تثير الجدل حول انتقال النجم البرازيلي للريال "فيديو"
- تسريب صورة قميص كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس
- خناقة بين نيمار وداني ألفيس في باريس سان جيرمان
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 مارس.. مبابي يحدد 6 لاعبين للانضمام للملكي
- هازارد يُحدث فتنة كبيرة في ريال مدريد.. تعرف على السبب
- هازارد يواجه مشكلة في ريال مدريد
- صورة جديدة تؤكد تعاقد ريال مدريد مع هازارد
- هل سترتدي القميص رقم 10 ؟ .. هازارد يجيب