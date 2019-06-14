عاجل.. أول أزمة لإدين هازارد في ريال مدريد

نشبت أزمة لإدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد ساعات من إعلان انضمامه إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وكشف موقع "جول" عن منافسة على الرقم 10 بين هازارد الذي اعتاد ارتدائه مع تشلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا والكرواتي لوكا مودريتش الذي يحمل القميص ذاته في الفريق الملكي ومنتخب بلاده.









وقدم فريق ريال مدريد إدين هازارد في صفقة انتقال بقيمة 112 مليون دولار أمريكي مما وضع حدا لتكهنات استمرت عدة أشهر.









وقال هازارد: "تواصلت مع مودريتش عبر ماتيو كوفاتش لاعب ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي وسألته مازحًا ما إذا كان يمكنه أن يترك لي الرقم 10 فرفض وقال ابحث لنفسك عن رقم آخر".









وقدم ريال مدريد الجديد هازارد وكان من اللافت أن قميصه لم يحمل أي رقم، في إشارة على أن النادي لم يستقر بعد على الرقم الذي سيحمله قميص هازارد وسط تكهنات عن احتمالية ارتداء رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق.















