الشرطة الفيتنامية تضبط 7.5 طن من العاج وحراشيف البنجول

صادرت الشرطة 7.5 أطنان من موازين عاج الفيل وحراشيف حيوان البنجول، في واحدة من أكبر حالات الاتجار بالحيوانات البرية في فيتنام.

صادرت الشرطة 7.5 أطنان من موازين عاج الفيل وحراشيف حيوان البنجول، في واحدة من أكبر حالات الاتجار بالحيوانات البرية في فيتنام.

وأبلغت وكالة أنباء "فيتنام" عن وجود 3.5 طن من العاج و 4 أطنان من موازين البنجول في براميل عندما فحص موظفو الجمارك حاوية شحن تصل إلى ميناء هاي فونج في شمال فيتنام.

وأبلغت وكالة أنباء "فيتنام" عن وجود 3.5 طن من العاج و 4 أطنان من موازين البنجول في براميل عندما فحص موظفو الجمارك حاوية شحن تصل إلى ميناء هاي فونج في شمال فيتنام.

وحسب الوكالة، تم خلط البراميل الفولاذية التي تحتوي على العاج والمقاييس بأخرى تحتوي على القطران لإخفاء الأجزاء الحيوانية المتجر بها من سلطات الجمارك.

وحسب الوكالة، تم خلط البراميل الفولاذية التي تحتوي على العاج والمقاييس بأخرى تحتوي على القطران لإخفاء الأجزاء الحيوانية المتجر بها من سلطات الجمارك.