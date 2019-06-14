جونيور أجايي يشعل أزمة عنيفة في الأهلي
الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:10 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أثار جونيور أجايي جناح نادي الأهلي أزمة عنيفة لدى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي بسبب تعارض قراراته مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.
ورفض مجلس الأهلي رغبة مارتن لاسارتي في
الاستغناء عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم بدعوى أنه
أحد اللاعبين المميزين الذي يمكن البناء عليهم في المستقبل.
كان مارتن لاسارتي قد طلب الاستغناء عن
جونيور أجايي على سبيل البيع أو الإعارة لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي
جديد.
Advertisements
المزيد عن: مارتن لاسارتي صفقات الاهلي جونيور اجايي الاهلي اخبار الاهلي
- أزمة قوية تضرب الأهلي
- مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي
- رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"
- رضا عبد العال يهاجم جروس: يدرب ضد الزمالك
- عبد العال: جروس قتل أيمن حفني
- الأهلي يقترب من ضم كودجو لابا مجانا
- انقلاب في مستقبل مدافع الأهلي
- مارتن لاسارتي يتحدى مجلس الأهلي والسر "أزارو"
- مارتن لاسارتي يشعل أزمة في الأهلي
- مذبحة في الأهلي.. "لاسارتي" يطلب الاستغناء عن 12 لاعبا (أسماء)