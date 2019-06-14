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جونيور أجايي يشعل أزمة عنيفة في الأهلي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:10 ص
جونيور أجايي يشعل أزمة عنيفة في الأهلي
أجايي
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الفجر الرياضي
 
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أثار جونيور أجايي جناح نادي الأهلي أزمة عنيفة لدى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي بسبب تعارض قراراته مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

 

ورفض مجلس الأهلي رغبة مارتن لاسارتي في الاستغناء عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم بدعوى أنه أحد اللاعبين المميزين الذي يمكن البناء عليهم في المستقبل.

 

كان مارتن لاسارتي قد طلب الاستغناء عن جونيور أجايي على سبيل البيع أو الإعارة لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

 

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