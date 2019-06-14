أهم مباريات اليوم الجمعة 14-6-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق العديد من مباريات كرة القدم، اليوم الجمعة، أهمها اللقاء الذى يجمع بين منتخب إيطاليا ونظيره الإكوادورى، لتحديد صاحب المركز الثالث فى منافسات كأس العالم للشباب.

مواعيد أهم مباريات اليوم

كأس العالم للشباب

إيطاليا vs الإكوادور 20:30

كأس العالم للسيدات

اليابان vs إسكوتلندا 15:00

جامايكا vs إيطاليا 18:00

إنجلترا vs الأرجنتين 21:00

مباراة ودية

الكاميرون vs مالى 20:00