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ضبط 28 قطعة حشيش بحوزة عاطل بالقصير بقصد الإتجار

الجمعة 14/يونيو/2019 - 09:19 ص
ضبط 28 قطعة حشيش بحوزة عاطل بالقصير بقصد الإتجار
حشيش
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محمد طه
 
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تمكنت مباحث قسم شرطة القصير، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من الرائد هيثم الجرفى، رئيس مباحث قسم شرطة القصير، يفيد ضبط المدعو " مصطفى. ع. ب" عاطل ومقيم القصير – البحر الأحمر، وبحوزته 24 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 405 جنيهات – هاتف محمول عند تواجده بمنطقة العوينة "دائرة القسم".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6442019 إدارى قسم القصير، وأخطرت النيابة العامة.
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