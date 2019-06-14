الطالع الفلكى الجُمعَه 14/6/2019..لُوتَسْ لامِعَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 7 بَؤونَة قبطى، 14 حُزَيْرَان رُومى، 10 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بَصْبَصة فى صُنع الله ياسِتّ هانم ،الواحد بيشوف فالشارع عمارة كويسة بيؤول عفارم عالمهندس اللى عملها.(عادل خيرى من مسرحيّة 30 يوم فِالسجن-1962)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ فى السّرطان يثلث نبتون فى الحُوت - غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى السّرطان يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثّامنة و 11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





تركيزك ونشاطك /المريخ (قد) يكون مُركّزاً على علوم الغوامض/نبتون ، هذا الإتصال بجانبه السّلبى يُحذّرك أن تكون تصرّفاتك/المريخ كقبول أو رفض مشروع خصوصاً مشاريع الزواج يُحذّرك ألا تكون مبنيّة على قراءة البخت والتطيّر والتشاؤم والتى لا أساس لها ، هذا الإتصال مفيد لإرجاع مُطلّقة لعصمة زوجها أو التقدّم لوظيفة جديدة أو لخطبة عروس ، بسبب كاريزما أو هالة من القُبُول تتضخّم بسبب هذا الإتصال وعليك إستثمارها بالحلال ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت رَحِمَهَا الله ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زبيدة ثروت مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بِالفَاتِحَة.





(مُمتلئ بالطهر)،(مفتاح النصر)،(شجرة زيتون)،(يمتطى الضوء)،(ذبذبات الحبّ)،(مولود غالى)،(لوتس ناصعة)،(مُشاكس جداً).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: لاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الجوزاء: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من الأضرار،إستبن سيارتك أو مال،لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج السّرطان: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: يوم مناسب لزيارة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل الطبيّة لك أو لأحد أفراد أسرتك.





برج العذراء: لامزيد من البكاء على اللبن المسكوب أو الرثاء لحالك ، بشائر التخلص من ديونك وأعبائك بدأت فى الظهوربمشيئة الله تَعَالى فتفاءل خير.





برج الميزان: لاتتصرف ولاتتكلم قبل أن تفكر ، ولاتمنح وعوداً لاتستطيع الوفاء بها تحت ظل حماسة زائدة لتجد من يطالبك بما فوق طاقتك.





برج العقرب: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر بمشيئة الله تَعَالى على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج القوس: أشخاص كثيرون فى مكانٍ واحد مع حرارة الصيف يعنى تزايد الفرص للإنفعال ، حاول أن تكون الأكثر إتزاناً وصبراً لتمنع المشاكل ببدايتها.





برج الجدى: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.

برج الدّلو: قد تحقق أرباح أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيداً ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.





برج الحوت: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترجاع خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.



