صفقة الموسم يصفع برشلونة بقرار ناري

تراجعت أسهم فريق برشلونة كثيرا في ضم النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام.

ورفض اللاعب التوقيع لبرشلونة هذا الصيف، ليقترب من الانتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية سر تراجع دي ليخت عن الانتقال لبرشلونة، حيث يشعر اللاعب أنه لن يكون أساسيًا في تشكيلة فالفيردي ، وبالتالي لن يتمكن من النمو بشكل جيد مع الفريق الكاتالوني.

وتابعت الإذاعة الإسبانية أن المشكلة الرئيسية ليست قضية إقتصادية تتعلق بالأموال ، ويعتقد أن نصيحة موكله هي الأفضل بالصبر وتحقيق حلمه بالإنتقال للبارسا لاحقًا.

وقال الصحفي الشهير ألفريدو مارتينيز: دي ليخت لن يوقع لـ برشلونة ولا يتعلق الأمر بالمال ، لأن اللاعب يعتقد أنه سينمو أكثر في فريق آخر.