لاسارتي يصدم 10 لاعبين في الأهلي





طلب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الفريق، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع زعيم الثغر خلال الموسم المنتهى، وظهوره بمستوى رائع.

ولم يطالب المدير الفنى بعودة أى لاعب آخر من اللاعبين المعارين، وهو ما يضع إدارة النادى فى أزمة كبيرة فى ظل وجود 10 لاعبين أخرين تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم الحالي فوزى الحناوى (الاتحاد السكندرى)، بجانب سباعى الجونة (أحمد حمدى، أحمد ياسر ريان، عمر رضوان، أكرم توفيق، إسلام جابر، محمود الجزار، عمر السعداوى)، حسين السيد (الاتفاق السعودى)، محمد الغندور (جمهورية شبين).





وبهذا فأن 10 لاعبين معارين من الأهلي أصبحوا مجهولين المصير في الموسم المقبل.