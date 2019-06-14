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اليوم.. كريم عبد الجواد يواجه أبو الغار في نهائي "سي أي بي" للاسكواش

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:11 ص
اليوم.. كريم عبد الجواد يواجه أبو الغار في نهائي سي أي بي للاسكواش
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دينا نبيل
 
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يقام مساء اليوم نهائي بطولة "سي اي بي" للاسكواش التي ينظمها نادي وادي دجلة في مول العرب ويصل مجموع جوائزها ل ٣٢٠ ألف دولار.

وضمنت مصر لقب الرجال، حيث ينافس في المباراة النهائية، كريم عبد الجواد المصنف رقم ٤ على العالم، مواطنه محمد أبو الغار المصنف رقم ٧، على اللقب.

بينما تواجه رنيم الوليلي بطلة أندية وادي دجلة و المصنفة رقم ١ عالميا، الفرنسية كاميل سيرم المصنفة رقم ٣ على العالم.

وكانت منافسات نصف النهائي قد شهدت فوز كريم عبد الجواد على مواطنه محمد الشوربجي ٢/٠ ، وفوز أبو الغار على مواطنه طارق مؤمن ٢/١ .

بينما شهد نصف نهائي السيدات إقصاء رنيم الوليلي لزميلتها نور الطيب بنتيجة ٢/١ ، وفوز كاميل سيرم على نوران جوهر ٢/٠.
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