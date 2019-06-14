أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 (فيديوجراف)

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 (فيديوجراف)
الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:22 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الأسمنت في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الجمعة 14-6-2019 عبر الفيديو التالي:
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