أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-6-2019 (فيديوجراف)

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الحديد في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الخميس 13-6-2019 عبر الفيديو التالي: