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أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-6-2019 (فيديوجراف)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 08:16 ص
أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-6-2019 (فيديوجراف)
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الحديد في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الخميس 13-6-2019 عبر الفيديو التالي:


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