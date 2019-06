كيم كارداشيان تتحدث من داخل البيت الأبيض! (فيديو)

تواجدت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عصر أمس الخميس، بداخل البيت الأبيض، من أجل إعلان هام.

وأعلنت "كارداشيان" أثناء تواجدها بجوار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين الذي حصلوا على إفراج مبكر، من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين، "كروت هدايا" من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى "أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج".

