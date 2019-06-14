برشلونة يحدد بديل دي ليخت

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام من أجل تعزيز خط دفاع الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.





ودخلت الصفقة مرحلة معقدة بعد أن اقترب اللاعب حسب تقارير صحفية من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الذي قدم له عرضاً مغرياً.





ووضع نادي برشلونة خطة بديلة حسبما ذكرت "آس" الإسبانية حيث يدرس النادي ضم رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا ليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز.





كما يفكر النادي الكتالوني التعاقد مع ظهير أيسر يكون إحتياطي للاعب جوردي ألبا، فيما سيتم الاعتماد على جان كلير توديبو، كبديل لدي ليخت.