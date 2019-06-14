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مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة مميزة

الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:31 ص
مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة مميزة
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منى العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، خلال الساعات القليلة الماضية أن نادي مانشستر سيتي بات قريباً من حسم صفقة مميزة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن بطل الدوري الانجليزي يقترب من ضم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس.

وأصبح مانشستر سيتي على بُعد خطوة من التعاقد مع كانسيلو الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بقيمة 50 مليون جنيه استيرليني كبديل للبرازيلي دانيلو.

ودخل كايل والكر ضمن خيارات بيب جوارديولا على أمل الحفاظ على لقب الدوري للمرة الثالث على التوالي الموسم المقبل.
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