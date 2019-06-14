موعد مباراة الكاميرون وغانا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

سيخطط منتخب الكاميرون للدفاع عن لقبه على أرض مصر وتقليص الفارق بعدد مرات الفوز بالبطولة إلى كأس واحدة عن منتخب الفراعنة الذي يملك 7 ألقاب اثنان منها على منتخب الكاميرون تحديدا الذي يملك حتى الآن 5 ألقاب وذلك عندما يصارع اسود الكاميرون نظيره منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة نهائيات كأس أمم افريقيا مصر 2019 في مجموعة تضم كلا من منتخبات من غانا وبنين وغينيا بيساو في موقفعة من العيار الثقيل ستحسم بلا شك متصدر هذه المجموعة حيث سيبدأ المنتخب الكاميروني المباراة الأولى أمام غينيا بيساو يوم 25 يونيو المقبل في السابعة مساءا ثم سيخوض اللقاء الثاني أمام منتخب غانا يوم 29 من الشهر نفسه في الساعة السابعة مساءا ثم يختتم مبارياته أمام منتخب بنين في 2 يوليو في السادسة مساءاً على استاد الإسماعيلية.





تعرف على موعد مباراة الكاميرون وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية من المقرر أن يخوض منتخب الكاميرون مباراة غانا يوم 29 يونيو المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويسعي المنتخب الكاميروني في مجموعته الصعبة للتأهل لدور الـ16 حيث أن الأمور تصب في مصلحة غانا والكاميرون في التأهل من المجموعة على حساب بنين وغينيا بيساو نظراً للفوارق الكبيرة بين المنتخبات المشاركة وننقل القنوات الناقلة والمفتوحة الناقلة لمباراة الكاميرون وغانا في بطولة الأمم الإفريقية وهي قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT هي الناقل الحصري والوحيد لنقل إذاعة بماراة الكاميرون وغانا في بطولة إفريقيا.





وكشف كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر وجاءت قائمة الكاميرون النهائية للدفاع عن اللقب كالتالي في حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي) في الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني) في الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني) في الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).





واختار كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا قائمة بلاده المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر في حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني) وفي الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي) وفي الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي) وفي الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).



