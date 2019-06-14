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تفاصيل أول حفل لمحمد رمضان في السعودية

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:59 ص
تفاصيل أول حفل لمحمد رمضان في السعودية
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كشف منظمو حفل محمد رمضان، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الحفل المرتقب إحيائه بمينة جدة.

وقال منظمو الحفل إنه سيتم إقامته في شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار بعد على اليوم المحدد. 

ورجحوا أن رمضان، سيحيي الحفل بداخل مسرح مغلق، وليس مكشوفا مثل حفله الأول بالمسرح المكشوف بمركز المنارة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي حمل عنوان "أقوى حفلة في مصر".

ومؤخرًا تربع برومو أغنية "بابا" لمحمد رمضان على قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "يوتيوب"، ويقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة.

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