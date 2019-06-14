سواريز: أرغب في الرحيل عن برشلونة

أعرب دينيس سواريز نجم برشلونة الاسباني عن أمله في الرحيل عن صفوف النادي في الميركاتو الصيفي الحالي مع وجود اهتمام من عدة أندية للفوز بخدماته على رأسها أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند ونابولي وفالنسيا.





وأشارت التقارير إلى موافقة برشلونة على بيع سواريز البالغ من العمر 25 عاماً مقابل 20 مليون يورو بسبب حاجة النادي الكتالوني للأموال من أجل إكمال تعاقداته الجديدة التي تتضمن جريزمان ودي ليخت.





وقال سواريز في تصريحات صحفية : " اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا هو هدفي الرئيسي، فالنسيا أبدى اهتماماً كبيراً في الحصول على خدماتي لكن ما هو مؤكد الآن أنني أرغب في الرحيل عن برشلونة من أجل الحصول على فرص كافية للعب في الموسم المقبل".





وأضاف : " أريد البقاء في إسبانيا، أسعى للاستمرار في الدوري الإسباني، شعرت بمتعة كبيرة عند اللعب في الدوري الإنجليزي لكن الأمور لم تسر على ما يرام بصحبة آرسنال، لقد كانت الإصابة مرهقة للغاية أما الآن فأفضل اللعب في إسبانيا ".





واختتم سواريز تصريحاته عن علاقته بفالفيردي قائلا : " لم أتحدث حتى اللحظة مع فالفيردي، لقد كنت هنا منذ شهرين للتعافي من الإصابة الأخيرة ولم أتلق أية اتصالات من برشلونة، أريد حسم الأمور بصورة سريعة، بانتظار ما يخبئه المستقبل ".