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دي ليخت يصدم برشلونة ويوافق على عرض باريس سان جيرمان

الجمعة 14/يونيو/2019 - 07:10 ص
دي ليخت يصدم برشلونة ويوافق على عرض باريس سان جيرمان
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ماتياس دي ليخت نجم آياكس وافق على عرض باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام له بصورة رسمية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن باريس سان جيرمان الى دي ليخت قدم بعرض رسمي لا يقل مدته عن خمسة مواسم كاملة وتضمن الحصول على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو بمتوسط يصل إلى 380 ألف يورو أسبوعياً ليصبح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في العالم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة لا يملك القدرة سوى على دفع راتب سنوي إلى دي ليخت تبلغ قيمته المالية 7 ملايين يورو ليتم حسم الصفقة لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعى لخطف دي ليخت من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع دي ليخت بسبب مماطلة اللاعب ورفضه حسم مستقبله المقبل مع وجود اهتمام كبير من عدة أندية أخرى على رأسها باريس سان جيرمان الذي يبدو الأقرب لخطف اللاعب وحسم الصفقة.
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