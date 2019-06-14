صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان بقوة للتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو نجم ريال بيتيس الإسباني والبالغ من العمر 23 عاماً.





كما أشارت تقارير إنجليزية بأن الأمر لا يتوقف على قطبي إسبانيا، حيث يتصارع كلا من توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين للقوز بخدمات لو سيلسو في صفقة قد تتكلف قيمتها 75 مليون يورو خاصة مع رفض ريال بيتيس في وقت سابق عرضاً من توتنهام للتعاقد مع نجمه مقابل 60 مليون يورو.





وأفادت التقارير بأنه يوجد شرط جزائي في عقد لو سيلسو مع ريال بيتيس يبلغ 100 مليون يورو مما يقلل من فرص ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدمات اللاعب.





وأكدت التقارير أن ريال مدريد يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ريال بيتيس يحصل فيها على لو سيلسو مقابل التخلي عن داني سيبايوس أو راؤول دي توماس أو ماريانو دياز في الموسم المقبل.



