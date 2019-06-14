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نجم الزمالك على رادار الأهلي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:47 ص
نجم الزمالك على رادار الأهلي
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ريهام عبد المحسن
 
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كثف جهاز الكرة بالأهلي في الساعات الماضية اتصالاته مع بعض المقربين من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ونصح مسئولو الأهلي كهربا بالرحيل عن الزمالك نهائياً في المرحلة المقبلة وليس على سبيل الإعارة.

ويطمح الأهلى في ضم كهربا في ظل اقتناع إدارة القلعة الحمراء بإمكانياته البدنية والفنية.

يذكر أنه اسم كهربا تردد في الفترة الماضية للإنتقال إلى الدوري السعودي وتحديدًا الشباب أو اتحاد جدة.

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