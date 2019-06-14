فضيحة.. مركز تجميل يصور السيدات عاريات



وقالت "المقدم"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إن فتاة تدعى شيماء كانت تعمل في أحد مراكز التجميل واكتشفت أن الطبيب وأحد العاملين يصورون السيدات عاريات بأحد الهواتف المحمولة.



ولفتت إلى أن الفتاة استطاعت الحصول على نسخة من الفيديوهات، ولكن الطبيب حطم الهاتف المحمول ورفع على الفتاة قضية، لافتة إلى أنهم يتخذون الإجراءات القانونية حاليا.



روت دينا المقدم، محامية بالنقض، تفاصيل واقعة تصوير نساء عاريات في أحدى مراكز التجميل.