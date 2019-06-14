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مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم منبوذ ريال مدريد

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:31 ص
مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم منبوذ ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مانشستر يونايتد تراجع عن فكرة التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد ومنبوذ الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية بأن مانشستر يونايتد عرض استعارة بيل لمدة موسمين ولكن مسئولو ريال مدريد رفضوا العرض ولم يقدم المان يونايتد عرض جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد أنفق هذا الصيف أكثر من 300 مليون يورو على صفقاته الجديدة لذلك يسعى للتخلص من بيل لتعويض المبالغ الكبيرة التي خرجت في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يرفض التخلص من بيل بمقابل ضعيف لأنه كلف النادي حوالي 90 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أولي جونار سولسكاير هو من طلب من إدارة اليونايتد التراجع عن ضم بيل وعدم التعاقد مع لاعبين كبار بعقود ضخمة وتفضيل المواهب الشابة التي يمكنها التطور في أولد ترافورد.

وكان نجم الفريق السابق واين روني نصح مانشستر يونايتد بالتركيز على اللاعبين الأقل شهرة وبناء فريق جديد بدلًا من البحث عن حلول قصيرة الأجل.
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