الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية: الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات

قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، إن الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات، وذلك حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز".

واستبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس، تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد، منوهًا إلى أن الناقلة تضررت من أشياء طائرة، لافتًا إلى أن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية.





ويأتي ذلك في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، إحداهما تابعة لشركة نرويجية والثانية يابانية.

ووصف التحالف العربي الذي تقوده السعودية الحادث بـ "تصعيد كبير"، فيما وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه "مشبوه" ودعا للحوار في المنطقة.

بدورها، دعت الولايات المتحدة إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحادثة، واتهمت واشنطن إيران من جديد بالوقوف وراء استهداف الناقلتين، مثلما كان الأمر مع الواقعة المماثلة السابقة في 12 مايو الماضي، باستهداف 4 ناقلات نفطية قرب السواحل الإماراتية.