شريهان تغرد عن "خمسة ونص".. ونادين نجيم ترد
الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:34 ص
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وجّهت النجمة شريهان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة إعجاب بأداء النجمة نادين نجيم على دورها في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرِض خلال شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.
وقالت شريهان: "إنتي جميلة على جميع المستويات روحًا وشكلًا وعقلًا وأداءً.
من جهتها، ردّت نادين بالقول" "لا أستطيع أن أُصَدِّق ذلك معبودتي الوحيدة شريهان فقط هي التي تقول لي هذا، يا عزيزتي أحبك كثيراً، أحبك يا الله يبارك لك يا حبيبتي".
وكانت نادين قد شاركت في بطولة مسلسل "خمسة ونص"، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر، بالإضافة إلى قصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل.
وجسدت نادين في المسلسل شخصية الأميرة ديانا خلال تأديتها لدور الطبيبة بيان نجم الدين.
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