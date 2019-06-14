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17 مليون يورو تفصل بول بوجبا عن ريال مدريد

الجمعة 14/يونيو/2019 - 06:15 ص
17 مليون يورو تفصل بول بوجبا عن ريال مدريد
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مني العوضي
 
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أصبح مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد، غامضاً بعض الشيء بعد تلقيه عرضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مانشستر يونايتد بات مستعداً للتخلي عن بوجبا مقابل 168.5 مليون يورو، وسط استعداد ريال مدريد لتقديم مبلغ 151.6 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مبلغ 17 مليون يورو فقط تفصل انتقال بول بوجبا لنادي ريال مدريد هذا الصيف، وذلك رغم عودة اهتمام يوفنتوس بضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن بوجبا (26 عاماً) قد انضم لمانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس في صفقة قياسية أحدثت جدلاً واسعاً وقتها في ظل ظهور اللاعب بمستوى مميز.
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