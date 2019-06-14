تورونتو رابتورز يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة





توج فريق تورونتو رابتورز بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة، وذلك عقب الفوز على فريق جولدن ستيت واريوز، بنتيجة 114-110 في المباراة السادسة من سلسلة النهائي من البطولة.





ونجح الرابتورز الكندي في حسم سلسلة دور النهائي بنتيجة 4 مباريات مقابل مباراتين فقط لفريق جولدن ستيت.





وتعد هذة المرة الأولى التي يتوج بها فريق كندي بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة في تاريخ البطولة.





وكانت هذة المباراة هي الأخيرة في صالة أوراكل أرينا، حيث سينتقل فريق جولدن ستيت في الموسم المقبل لصالة الجديدة أوراكل بارك.



