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مجد القاسم يبدع في حفله بساقية الصاوي

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:49 ص
مجد القاسم يبدع في حفله بساقية الصاوي
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أبدع الفنان مجد القاسم، أمس الخميس، في حفله الغنائي الذي أحياه بساقية الصاوي، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه.

ومن أبرز ما قدم القاسم لجمهور الساقية: "قسوة قلبك ليا، غمض عنيك، أمرك حبيبى، نكتة بايخة، بأمر الهوى".

ولاقى "مجد" احتفاءً كبيرًا من جمهوره ورددوا معه أغانيه.

كان الفنان مجد القاسم قد أحيا حفلًا غنائيا في لبنان ثاني وثالث أيام عيد الفطر، بمدينة صيدا اللبنانية. 



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