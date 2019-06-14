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في ذكرى ميلادها.. تعرف على ديانة سيمون الحقيقية (صور)

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:21 ص
في ذكرى ميلادها.. تعرف على ديانة سيمون الحقيقية (صور)
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تحل اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة سيمون، صاحبة الرصيد الفني المتنوع بين الغناء والتمثيل، فهي إحدى المطربات البارزات في فترة التسعينات، حيث استطاعت تقديم أغنيات عاشت في ذاكرة الجمهور، مثل "مش نظرة وابتسامة"، فضلًا عن أدوارها الهامة في فيلم "أيس كريم في جليم" ومسلسل "زيزينيا" ومسرحيات مثل "كارمن" و"لعبة الست".

اسمها الحقيقي "سيمون فيليب بشاي"، وهو دلالة على اعتناقها الديانة المسيحية، وقد واجهت العديد من التكهنات، التي انتشرت عقب مفاجأة ظهورها الأول مع زوجها المسلم محمد غنيم، خلال صورة جمعت بينهما نشرتها مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بعد مرور سنوات على قرار إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.

بالرغم من تجاهل سيمون للشائعات، حافظت على إظهار تقديرها للدين الإسلامي، من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، الذي شهد مزجًا بين منشورات احتفالها بأعياد الأقباط، مثل "عيد الصعود" وذكرى دخول السيد المسيح مصر، ونشر أدعية ليلة القدر التي ينتظرها المسلمون في شهر رمضان.


في ذكرى ميلادها.. تعرف على ديانة سيمون الحقيقية (صور)
في ذكرى ميلادها.. تعرف على ديانة سيمون الحقيقية (صور)
في ذكرى ميلادها.. تعرف على ديانة سيمون الحقيقية (صور)
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