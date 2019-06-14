عقبة جديدة تعطل انتقال دي ليخت إلى باريس سان جيرمان

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقبة، وذلك خلال إتمامه لصفقة تعاقده مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس امستردام في الصيف.





وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "ليكيب"، إن باريس سان جيرمان غير قادر على ضم دي ليخت قبل بداية شهر يوليو المقبل.





ويسعى الفريق الباريسي لعدم التعرض لعقوبات بشأن قوانين اللعب المالي النظيف، والذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



