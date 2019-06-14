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فالفيردي يرحب برحيل نجم برشلونة في الصيف

الجمعة 14/يونيو/2019 - 05:12 ص
فالفيردي يرحب برحيل نجم برشلونة في الصيف
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أحمد عصام
 
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رحب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني برحيل نجم الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا، بالرغم من أهميته داخل النادي في الموسم الماضي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فالفيردي اجتمع مع ماريا بارتوميو رئيس النادي منذ يومين، ورحب برحيل ايفان راكتيتش عن صفوف الفريق.

وتلقى راكتيتش الكثير من العروض للرحيل عن البارسا خلال الفترة الماضية، وجاء ترحيب النادي لأنه سيجلب رقما ضخما في خزينة التعاقدات بالميركاتو الصيفي.

يذكر أن راكتيتش اكثر اللاعبين مشاركة في الموسمين الماضيين مع فالفيردي، وذلك بواقع 109 مباراة في جميع البطولات.
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